Le Nouvel Homme Théâtre Garonne, 10 mai 2023, Toulouse.

10€/20€

La suite tant attendue de L’Homme au crâne rasé.

La voici enfin, la suite tant attendue de L’Homme au crâne rasé ! Basé sur le roman éponyme de Johan Daisne, L’Homme au crâne rasé avait été présenté en 2014 à Garonne avec un joli succès. Dans cette pièce, nous sommes en 2004 : un homme et une femme se retrouvent dans un restaurant. Il est écrivain, elle est comédienne. Ils furent amoureux à la folie, mais la peur que la folie ne leur brûle le coeur les a amené·es à se séparer. C’est de cette brûlure, crainte autant qu’espérée, dont ils tentent – avec beaucoup de tendresse et pas mal maladresse – de se parler, à travers la si subtile interprétation de Natali Broods et Peter Van Den Eede.

Aujourd’hui, près de vingt ans plus tard, le même couple se retrouve dans Le Nouvel Homme. Comme avant, sauf que, autour d’eux, tout a changé : le monde a depuis appris des mots neufs – « MeToo » ou « pandémie » – et redécouvre des craintes oubliées. Dans ce présent chancelant où les menaces sont manifestes et les certitudes en déroute, ces deux-là vont-ils vaciller à leur tour ? Vont-ils chérir leurs souvenirs ou devoir les réinventer ? Un dialogue véritable est-il désormais possible ?

Et pour celles et ceux qui n’ont pas vu L’Homme au crâne rasé, soyez néanmoins les bienvenu(e)s ! Le Nouvel Homme, c’est exactement comme ce monde nouveau qui nous entoure : pas besoin de connaître l’ancien pour découvrir le suivant…



