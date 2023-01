Entre les lignes Théâtre Garonne, 19 avril 2023, Toulouse.

Entre les lignes 19 – 22 avril Théâtre Garonne

10€/20€

Tiago Rodrigues écrit un texte que l’acteur interprèterait seul sur scène.

Théâtre Garonne 1 Avenue du Château d’Eau, 31300 Toulouse, France Saint-Cyprien Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne A – station Saint-Cyprien – République

05 62 48 54 77 https://www.theatregaronne.com/ Perché sur la digue qui borde la Garonne, le Théâtre Garonne est une scène européenne spécialisée dans les créations contemporaines.

Tiago Rodrigues a déjà écrit plusieurs fois pour Tónan Quito. Il devait cette fois-ci écrire un texte que l’acteur interprèterait seul sur scène mais, pour de mystérieuses raisons, il en a manqué toutes les échéances. C’est ainsi qu’une série d’incidents donne naissance au texte Entre les lignes. Entre réalité et fiction, la pièce dresse le portrait de la longue et énigmatique relation entre l’auteur-metteur en scène et son acteur fétiche. À la mesure de sa narration labyrinthique, elle entremêle le texte d’Œdipe roi de Sophocle aux lettres qu’un prisonnier écrit à sa mère entre les lignes d’une vieille édition de la tragédie grecque, trouvée à la bibliothèque de sa prison. Et pourtant, la pièce en revient toujours au présent : le présent du théâtre dans lequel l’acteur explique au public pourquoi le spectacle promis n’aura finalement pas lieu. Dans une interprétation qui lui a valu sa nomination au prix du meilleur acteur de l’Année 2013 de la revue Time Out, Tónan Quito tisse une relation intime avec le public, marquée par ce temps privilégié, avant qu’un spectacle ne commence, où le théâtre devient un lieu d’attente. Car Entre les lignes parle aussi de cela : ce que nous attendons du théâtre des deux côtés de la scène. Et cette imprévisible nature intrinsèque au théâtre où la possibilité que le feu ne prenne pas est inévitable.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-19T19:00:00+02:00

2023-04-22T20:30:00+02:00

@DR