Mitya Théâtre Garonne, 18 avril 2023, Toulouse.

10€/20€

Mitya sera un hommage à la musique sublime de Dmitri Dmitrievitch Chostakovitch.

« Tout ce qu’il savait, c’est que c’était le pire moment. » C’est par ces mots que commence la première partie du roman Le Fracas du temps de Julian Barnes, sorti en 2016, retraçant trois périodes de la vie de Dmitri Chostakovitch (1906-1975). Trois fragments d’histoire où le compositeur russe, terrifié et honteux, s’est soumis au régime stalinien. Accusé de déviationnisme élitiste et bourgeois, Chostakovitch a souffert tout au long de sa vie de ces critiques. Pourtant, on oublie que dans la Russie de Staline, un trait de plume du tyran suffisait à vous condamner à mort et à faire disparaître votre oeuvre. Alors se pose encore et toujours cette question : Comment se serait-on comporté à la place du compositeur russe face au régime stalinien ? Comment pouvoir affirmer avec certitude que l’on aurait agi autrement ? Et surtout, comment agir autrement aujourd’hui ?

Avec ces interrogations comme fil conducteur, Frank Vercruyssen propose une réflexion intemporelle sur le rapport entre l’art et le pouvoir, entre le musicien et la logique de marché, le goût individuel et la propagande, l’instinct de survie et la lâcheté. Un débat qui résonne comme une mise en garde, un cas d’école qui nous montre avec quelle rapidité et jusqu’où une situation peut dégénérer si nous y consentons. Car, si l’on ne peut pas se transposer dans la Russie des années 40, peut-être peut-on tenter par notre prisme actuel de se poser les mêmes questions. Mitya, diminutif de Dmitri est également un hommage à la musique de Chostakovitch, dont les célèbres Préludes et fugues, opus 87, sont interprétés sur scène par la pianiste Emmy Wils.



