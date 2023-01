Soli + Les Trucs / Constellation Meg Stuart n°1 Théâtre Garonne, 7 avril 2023, Toulouse.

Une soirée délibérément éclectique et électrique.

Théâtre Garonne 1 Avenue du Château d’Eau, 31300 Toulouse, France Saint-Cyprien Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne A – station Saint-Cyprien – République

05 62 48 54 77 https://www.theatregaronne.com/ Perché sur la digue qui borde la Garonne, le Théâtre Garonne est une scène européenne spécialisée dans les créations contemporaines.

Danse / Musique

Meg Stuart et le théâtre Garonne imaginent une soirée délibérément éclectique et électrique, en étroite complicité avec les chorégraphes Claire Vivianne Sobotke et Maria F. Scaroni, proches collaboratrices de Meg Stuart et danseuses dans Solos and Duets.

En première partie de soirée, deux soli chorégraphiques de Claire Vivianne Sobotke et Maria F. Scaroni. En deuxième partie, un concert du duo allemand électro-punk Les Trucs (par ailleurs musiciens live dans Solos and Duets)

Collaboratrice régulière de Meg Stuart depuis 2011, Maria F. Scaroni a fait de l’improvisation, de l’expérience de la durée et des collaborations les plus diverses les ingrédients d’une oeuvre chorégraphique qui lui a ouvert les portes de grands festivals européens.

Quant à Claire Vivianne Sobottke, elle définit son travail comme un espace de résistance : exploratrice, à travers le corps, la danse et la voix, des diverses formes de féminité, elle a fondé Amazones, une plateforme d’artistes berlinoises.

À la frontière du concert et de la performance, Les Trucs (Charlotte Simon et Toben Piel) et leur fatras d’instruments électroniques désertent la scène pour jouer au milieu du public, dans des sets qui tiennent tout autant du dance floor militant que d’une agora citoyenne joliment tapageuse.



