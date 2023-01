Pianoise ou le piano bien bruité Théâtre Garonne, 6 avril 2023, Toulouse.

Pianoise ou le piano bien bruité Jeudi 6 avril, 20h30 Théâtre Garonne

10€/16€

Une proposition d’Emmanuel Lalande pour 6 pianistes, 6 pianos, 1 400 cordes, 1 accordeur, 1 plateau de théâtre. handicap visuel vi

Théâtre Garonne 1 Avenue du Château d’Eau, 31300 Toulouse, France Saint-Cyprien Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne A – station Saint-Cyprien – République

05 62 48 54 77 https://www.theatregaronne.com/ Perché sur la digue qui borde la Garonne, le Théâtre Garonne est une scène européenne spécialisée dans les créations contemporaines.

Comment aimez-vous le clavier ? Bien tempéré, ou bien bruité ?

Pour créer un « bruit blanc » grâce au « pianoise » : prenez 1 400 cordes que vous pouvez astucieusement répartir sur les cadres de six pianos droits (ou à queue, si vous n’en avez pas). Accordez (patiemment) chacune de ces cordes de manière différente, en distribuant les fréquences de façon linéaire de façon à bien couvrir l’ensemble du spectre. Demandez à six pianistes de talent de jouer en même temps tout ou partie des claviers du pianoise. Écoutez. On entend déjà le bruité singulier – et insoupçonnable, a priori – du roi des instruments chromatiques. Lorsque le bruit commence à se teinter, équilibrez les couleurs et montez en neige jusqu’à l’obtention d’un bourdon blanc homogène et hypnotique. Éliminez les éventuelles dernières traces d’académisme. Rectifiez la monochromie. Présentez sur un plateau de théâtre.



