Solos and Duets Théâtre Garonne, 4 avril 2023, Toulouse.

Solos and Duets 4 – 6 avril Théâtre Garonne

Une soirée d'une folle intensité avec une heure de danse et de musique.

Deux femmes qui prennent d’assaut le regard du public par l’exposition tour à tour burlesque ou dérangeante de leur corps nu ; une dance warrior casquée qui pour gagner la bataille expose sa vulnérabilité ; ou encore, des mains et une tête qui à elles seules disloquent le paysage alentour, au rythme d’un solo de percussion explosif.. Avec Solos and Duets, Meg Stuart propose une sorte de « best of » qui réunit des œuvres originales (Signs of Affection, Inflamável) et des extraits de spectacles précédents – dont la plupart déjà présentés à Garonne, comme Built To Last ou Until Our Hearts Stop.

Au final, en à peine plus d’une heure de danse (et de musique, avec la présence sur scène du groupe allemand Les Trucs et du percussionniste Jordan Dinsdale) : une soirée d’une folle intensité, alternant extases et effrois, furieux moments de rage et instants d’extrême délicatesse. Soit une collection précieuse d’œuvres qui, dans leur diver- sité, restituent avec panache le parcours et tout le talent d’une artiste qui sait mieux qu’aucune autre mêler si intimement les états du corps aux fracas du monde.



