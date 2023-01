Baùbo, De l’art de n’être pas mort Théâtre Garonne, 24 mars 2023, Toulouse.

Baùbo, De l’art de n’être pas mort 24 – 30 mars Théâtre Garonne

13€/23€

Jeanne Candel tisse une forme où théâtre et musique s’enchevêtrent pour offrir une « passion d’aujourd’hui ». handicap visuel vi

Théâtre Garonne 1 Avenue du Château d’Eau, 31300 Toulouse, France Saint-Cyprien Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne A – station Saint-Cyprien – République

05 62 48 54 77 https://www.theatregaronne.com/ Perché sur la digue qui borde la Garonne, le Théâtre Garonne est une scène européenne spécialisée dans les créations contemporaines.

Les mythes grecs racontent que Déméter, déesse de la Fertilité et des Moissons, était en proie à la plus triste des sidérations après l’enlèvement de sa fille Perséphone par Hadès, ce qui eut pour dramatique conséquence d’assécher les terres cultivables. La vieille prêtresse Baùbo lui rendit vie en soulevant ses jupes pour exhiber sa vulve : la déesse éclata de rire et accepta de se remettre à boire et manger. La suite du mythe engendrera le cycle des saisons. De l’infiniment petit à l’infiniment grand, du trivial au céleste : de la même façon, dans chacune de ses pièces, Jeanne Candel emprunte ce vertigineux chemin tracé par les mythes avec sa joyeuse bande de comédien·nes et musicien·nes. Son écriture est nourrie d’un riche travail de plateau, accompagné ici par Pierre-Antoine Badaroux à la direction musicale, qui propose une interprétation tout aussi étonnante des morceaux d’Heinrich Schütz, le plus hybride des compositeurs baroques allemands, issu de la polychoralité italienne. Sur scène, apparitions fantasques et métamorphoses symboliques jouent de la langue secrète des rêves, et plongent avec insolence en nos magmas intérieurs. Un langage organique et musical, à la fois sombre et lumineux, espiègle et tragique, profond sans jamais se prendre au sérieux. Sous le rideau du théâtre comme sous les jupes de Baùbo, les passions humaines sont vues sous toutes leurs coutures : la transgression libératrice renvoie avec humour au plus mystérieux de nos existences et dissèque avec appétit ce qui nous fait sentir le plus intensément vivant·es.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T20:30:00+01:00

2023-03-30T22:00:00+02:00

@DR