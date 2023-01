Les Gros patinent bien – Cabaret de carton Théâtre Garonne, 21 mars 2023, Toulouse.

Les Gros patinent bien – Cabaret de carton 21 – 25 mars Théâtre Garonne

Ce spectacle fait un carton partout où il passe… Fort du succès de la saison passée.

Théâtre Garonne 1 Avenue du Château d'Eau, 31300 Toulouse, France

Théâtre Garonne est une scène européenne spécialisée dans les créations contemporaines.

Assis sur sa chaise, immobile et imposant, un acteur aux allures shakespeariennes raconte, dans une langue incompréhensible mais aux intonations très british, une incroyable épopée. Non pas la sienne, mais celle supposée d’un lointain ancêtre, qui des fjords du Nord aux confins de l’Europe, traversera terres et mers, enchaînera périples et aventures jusqu’à devenir roi peut-être… ou mendiant probablement. Son acolyte survolté en maillot de bain s’agite, courant d’un côté à l’autre de la scène, attrapant ici et là des bouts de cartons pour illustrer, au feutre noir, ce rocambolesque et délirant voyage.

Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan, ces Laurel et Hardy des temps modernes, nous entraînent à nouveau dans leurs aventures irrésistibles déployées à force d’astuces et de gags déclenchant un immense éclat de rire.

