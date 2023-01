L’Écoute virtuose Théâtre Garonne, 7 mars 2023, Toulouse.

L’Écoute virtuose Mardi 7 mars, 20h00 Théâtre Garonne

10€/16€

L’ensemble Dedalus propose un concert autour de deux pièces composées pour lui par deux compositrices de l’imperceptible. handicap visuel vi

Théâtre Garonne 1 Avenue du Château d’Eau, 31300 Toulouse, France Saint-Cyprien Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne A – station Saint-Cyprien – République

05 62 48 54 77 https://www.theatregaronne.com/ Perché sur la digue qui borde la Garonne, le Théâtre Garonne est une scène européenne spécialisée dans les créations contemporaines.

Musique

Éliane Radigue : Occam Ocean Hepta 1 (2018)

Catherine Lamb : Overlays – Atmospheres Transparent/Opaque (2013)

Si cinquante ans séparent les naissances des deux compositrices au programme de ce concert, on trouve dans leur démarche plus qu’un air de famille, une réelle parenté.

Éliane Radigue, née en 1932, est une pionnière, légende vivante de la musique pour synthétiseur. Virtuose de la machine ARP 2500, fascinée par les effets larsens entre micros et haut-parleurs, la compositrice est à l’origine d’une œuvre électronique majeure ; une expérience envoûtante du temps et de l’espace, discrète autant que puissante, qui cherche dans les battements imperceptibles des fréquences la narration d’une pulsation rythmique, lente et profonde. À partir du début des années 2000, Éliane Radigue se consacre à la musique instrumentale, et conduit une musique incarnée, « rendue à la transmission orale, qui aborde enfin aux rivages dont l’électronique restait en quelque sorte le mirage » (Le Monde, 2013).

Catherine Lamb est née en 1982 à Olympia (Washington, États-Unis). Élève des compositeurs James Tenney et Michael Pisaro, qui furent tout deux des influences majeures pour elle, elle s’intéresse aux interactions physiques entre les sons que les musiciens disposent dans l’espace harmonique, à la recherche d’une forme de « réalisme sacré » (Sacred Realism est un collectif qu’elle a cofondé en 2011 à New York).



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-07T20:00:00+01:00

2023-03-07T21:00:00+01:00

@DR