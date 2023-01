Dafne Théâtre Garonne Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Dafne Théâtre Garonne, 15 février 2023, Toulouse. Dafne 15 – 17 février Théâtre Garonne

16€ à 30€

Opéra présenté avec l'Opéra national du Capitole
Théâtre Garonne 1 Avenue du Château d'Eau, 31300 Toulouse, France

05 62 48 54 77 https://www.theatregaronne.com/ Perché sur la digue qui borde la Garonne, le Théâtre Garonne est une scène européenne spécialisée dans les créations contemporaines. À partir d’une partition perdue de Schütz, cet opéra ravive une fable intemporelle : la fuite de Daphné poursuivie par Apollon. Une Dafne métamorphosée, pour douze chanteur.ses et électronique. Opéra pour 12 chanteur·ses et électronique d’après le livret de Martin Opitz (1597-1639) En 1627, Heinrich Schütz, le « Monteverdi allemand », composait une pastorale sur un livret du grand poète baroque Martin Opitz, d’après Les Métamorphoses d’Ovide : la nymphe Daphné n’échappait aux assiduités d’Apollon qu’en se transformant en laurier. L’incendie de la bibliothèque de Dresde fit disparaître à jamais la partition de Schütz. Mais le compositeur autrichien Wolfgang Mitterer, séduit par le livret conservé, a imaginé avec Geoffroy Jourdain et Aurélien Bory un opéra madrigalesque dont le choeur serait le héros et l’électronique la basse continue. Tout dans cette oeuvre fascinante – musique, poésie, mise en scène – est placé sous le signe de la métamorphose.

