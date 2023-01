O Samba do Crioulo Doido Théâtre Garonne Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

O Samba do Crioulo Doido Théâtre Garonne, 4 février 2023, Toulouse. O Samba do Crioulo Doido Samedi 4 février, 19h00 Théâtre Garonne

10€ à 20€

Danse de Luiz de Abreu et Calixto Neto Théâtre Garonne 1 Avenue du Château d’Eau, 31300 Toulouse, France Saint-Cyprien Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne A – station Saint-Cyprien – République

05 62 48 54 77 https://www.theatregaronne.com/ Perché sur la digue qui borde la Garonne, le Théâtre Garonne est une scène européenne spécialisée dans les créations contemporaines. Dans le cadre du festival ICI&LÀ En transmettant à Calixto Neto ce solo qu’il interprétait il y a presque vingt ans, Luiz de Abreu continue de déjouer les clichés associés aux corps noirs, encore trop présents au Brésil et ailleurs pour mieux en moquer les inconscients racistes. Dans ce solo radical (La Samba du nègre fou), il déploie un langage chorégraphique qui recentre la question de l’identité dans la matérialité même du corps. Entre traits forcés, jeux péniens, mouvements de hanches, tremblements fessiers et détournements du drapeau national, le passage du corps-objet au corps-sujet s’organise. Dans une mise en scène frontale et épurée, le corps nu de Calixto Neto est plongé dans la pénombre. Portée par un humour transgressif, la pièce est une critique sans détour de la condition subalterne à laquelle les Noir·es sont assigné·es encore aujourd’hui.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-04T19:00:00+01:00

2023-02-04T19:30:00+01:00 © DR

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Théâtre Garonne Adresse 1 Avenue du Château d'Eau, 31300 Toulouse, France Saint-Cyprien Ville Toulouse lieuville Théâtre Garonne Toulouse Departement Haute-Garonne

Théâtre Garonne Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

O Samba do Crioulo Doido Théâtre Garonne 2023-02-04 was last modified: by O Samba do Crioulo Doido Théâtre Garonne Théâtre Garonne 4 février 2023 Théâtre Garonne Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne