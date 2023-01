Somnole Théâtre Garonne, 27 janvier 2023, Toulouse.

Somnole 27 et 28 janvier Théâtre Garonne

10€ à 20€

Dans une somnolence qui invite au spectacle mental il offre un refuge fait de ritournelles.

Théâtre Garonne 1 Avenue du Château d’Eau, 31300 Toulouse, France Saint-Cyprien Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne A – station Saint-Cyprien – République

05 62 48 54 77 https://www.theatregaronne.com/ Perché sur la digue qui borde la Garonne, le Théâtre Garonne est une scène européenne spécialisée dans les créations contemporaines.

Dans le cadre du festival ICI&LÀ

Boris Charmatz, figure incontournable de ce siècle de danse propose avec SOMNOLE un solo on ne peut plus personnel. Siffler, habitude des plus banales et pourtant souvent incongrue, est la pratique favorite du danseur durant toute sa jeunesse. Il siffle pour se réconforter, pour s’évader, et rêve alors d’orchestrer un ensemble de siffleurs émérites…

Le corps dans sa jupe, guidé par des résidus mélodiques, des airs transformés ou inventés, Boris Charmatz partage l’expérience intime d’états semi-conscients et de rêveries solitaires. Tout en sifflant, il danse soubresauts et léthargies, cauchemars ou merveilles. Dans une somnolence qui invite au spectacle mental il offre un refuge fait de ritournelles.

» Le sifflet est ténu, minime, étroit. Il n’est pas très fort. Il peut se perdre. Il s’agit d’une danse funambule, où les mouvements du corps affectent l’instrument. Littéralement, la pièce est suspendue à mes lèvres ». Boris Charmatz



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-27T20:30:00+01:00

2023-01-28T21:30:00+01:00

© (DR)