Transversari Théâtre Garonne, 27 janvier 2023, Toulouse. Transversari 27 et 28 janvier Théâtre Garonne

10€ à 20€

C'est avec le danseur Lorenzo De Angelis que Vincent Thomasset a imaginé ce voyage intérieur.

Perché sur la digue qui borde la Garonne, le Théâtre Garonne est une scène européenne spécialisée dans les créations contemporaines. Dans le cadre du festival ICI&LÀ Dans un monde ultra moderne, Transversari est l'histoire d'un homme revenu d'une vie de lumière, hagard et claudiquant, qui se déleste de ses (magnifiques) attributs de rôles, d'actions et de genre, pour laisser advenir son être véritable. Mêlant ses expériences virtuelles à son imaginaire dans l'univers clos de son appartement, il explore un monde sensoriel et les identités multiples qui le traversent. C'est avec le danseur Lorenzo De Angelis que Vincent Thomasset a imaginé ce voyage intérieur. Un récit muet à la lisière du théâtre, inspiré du phénomène Hikikomori au Japon : ces jeunes personnes qui décident d'annihiler toute relation sociale par un retrait radical du monde extérieur.

Transversari fouille du côté de l’animalité complexe de l’être humain.

