Cinépoèmes Théâtre Garonne, 14 janvier 2023, Toulouse.

12€ à 15€

Constellation n°2 avec Pierre Arditi et Rodolphe Burger

Théâtre Garonne 1 Avenue du Château d’Eau, 31300 Toulouse, France Saint-Cyprien Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne A – station Saint-Cyprien – République

05 62 48 54 77 https://www.theatregaronne.com/ Perché sur la digue qui borde la Garonne, le Théâtre Garonne est une scène européenne spécialisée dans les créations contemporaines.

Complices de longue date (sous le nom de Thomas Lago, Pierre fut tout au long des années 1990 le principal parolier de Kat Onoma, le groupe de Rodolphe), l’écrivain Pierre Alferi et le musicien Rodolphe Burger se retrouvent sur scène pour composer des cinépoèmes en live, offrant une subtile bande-son à des extraits de cinéma. Tandis que s’étirent sur l’écran les séquences ralenties et remontées de La Nuit du chasseur de Charles Laughtin, de L’Inconnu de Ton Browning et autres pépites cinématographiques, Pierre Alferi y appose ses cinépoèmes*, dont le texte, poétique ou narratif, dialogue avec les images et la guitare de Rodolphe Burger. La mémoire fascinante du cinéma rencontre ici, en temps réel, la voix et la musique, la poésie et le chant.

Les cinépoèmes sont des textes pour l’écran qui proposent des modes d’apparition et de lecture en lien étroit avec la musique. Les rôles s’y redistribuent sans cesse entre l’image projetée, la poésie, le chant, le montage et la musique.



