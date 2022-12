Le voyage d’hiver et Tenir sa langue Théâtre Garonne Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Le voyage d’hiver et Tenir sa langue Théâtre Garonne, 7 janvier 2023, Toulouse. Le voyage d’hiver et Tenir sa langue Samedi 7 janvier 2023, 20h00 Théâtre Garonne

12€ à 15€

Constellation n°1 : Lecture-performance d'une version synonymique de Georges Perec et lecture du roman de Polina Panassenko par elle-même. Théâtre Garonne 1 Avenue du Château d'Eau, 31300 Toulouse, France

05 62 48 54 77 https://www.theatregaronne.com/ Perché sur la digue qui borde la Garonne, le Théâtre Garonne est une scène européenne spécialisée dans les créations contemporaines. Le Voyage d'hiver de Georges Perec / Fanny de Chaillé – durée 30′

Lecture performance d’une version synonymique d’un texte de Georges Perec À l’origine, un texte de Georges Perec découvert par hasard, peu connu, et une idée incongrue : retranscrire intégralement ce texte avec des synonymes. Durant sa performance, Fanny de Chaillé lit à haute voix la version synonymique tandis que le texte original de Perec défile simultanément sur un écran. Tenir sa langue de Polina Panassenko – durée 55′

Lecture par l’auteure / Regard extérieur Fanny de Chaillé / Musique Rémy Poncet

Drôle, tendre, frondeur, ce premier roman est construit autour d’une vie entre deux langues et deux pays. D’un côté, la Russie de l’enfance, celle de la datcha, de l’appartement communautaire, des grands-parents inoubliables et de Tiotia Nina. De l’autre, la France, celle de la materneltchik, des mots qu’il faut conquérir et des Minikeums.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-07T20:00:00+01:00

2023-01-07T22:00:00+01:00 @ Alain Julien

