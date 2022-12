Une autre histoire du théâtre Théâtre Garonne, 4 janvier 2023, Toulouse.

10€ à 20€

Garonne accueille cinq propositions artistiques présentées par Fanny de Chaillé. (Re)découvrez-la à travers son geste artistique, mais aussi à travers celles et ceux qui l’inspirent…

Perché sur la digue qui borde la Garonne, le Théâtre Garonne est une scène européenne spécialisée dans les créations contemporaines.

Une autre histoire du théâtre aborde l’évolution de l’art dramatique par l’entremise des acteurs et des actrices. Faisant sourdre en filigrane les bouleversements du monde, cet abrégé de spectacle vivant couvre uniquement l’âge moderne – des avant-gardes du début du XXe siècle à aujourd’hui, période ô combien riche en expérimentations, mutations et hybridations.

Sur un plateau épuré, sans décor, quatre jeunes interprètes confrontent leurs visions et leurs pratiques du théâtre. Accompagnés par des documents divers (films, enregistrements sonores…), leurs échanges, très vifs et stimulants, laissent apparaître quatre points de vue spécifiques correspondant à différentes familles esthétiques. En note d’intention, elle explique vouloir « proposer une expérience singulière du théâtre, un théâtre de la relation qui met en résonance les formes, les gestes et les écritures avec les enjeux politiques et sociaux contemporains ».



@ Marc Domage