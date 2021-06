Toulouse Théâtre Garonne Haute-Garonne, Toulouse Théâtre Garonne : Programme Théâtre Garonne Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

du jeudi 10 juin au vendredi 11 juin à Théâtre Garonne

### Répétitions ouvertes au public **Depuis son départ du Pavillon Mazar, le Groupe Merci a pris ses quartiers aux ateliers Garonne. Avant de partir jouer à Avignon, ils ouvrrent deux répétitions de leur spectacle _Programme._** Les engrenages ont changé depuis « les temps modernes » de Charlie Chaplin mais l’homme a toujours besoin de ruses et d’habileté pour échapper à la brutalité du monde. New management, reality show, jeu vidéo ou monde d’après, notre homme contemporain, désormais profilé comme une voiture de course, bataille sa place au milieu d’un fatras d’injonctions « Ne subis pas ton énième krach personnel. Ne deviens pas un homme en panne. Donne le meilleur, c’est maintenant ». Un seul circuit, pour tout un Programme._ « Un exercice de haute volée » / Télérama « Une performance acrobatico-philosophique » / Libération « Ce bref opus réjouit, mais de ces réjouissances qui touchent à l’inquiétude » / Le Clou dans la planche_ __ ### Plus d’infos [Site du Théâtre Garonne ](https://www.theatregaronne.com/spectacle/2020-2021/programme) ![]() ### Infos Pratiques Les 10 & 11 juin 2021 à 19h

Entrée libre sur réservation

Culture Théâtre Garonne 1 Avenue du Château d’Eau, 31300 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-10T19:00:00 2021-06-10T20:59:00;2021-06-11T19:00:00 2021-06-11T20:59:00

