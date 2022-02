Théâtre : Gare au Gorille! Fontaine-lès-Luxeuil, 19 février 2022, Fontaine-lès-Luxeuil.

Théâtre : Gare au Gorille! Salle polyvalente 1t Rue des Tulipes Fontaine-lès-Luxeuil

2022-02-19 20:30:00 – 2022-02-19 22:30:00 Salle polyvalente 1t Rue des Tulipes

Fontaine-lès-Luxeuil Haute-Saône Fontaine-lès-Luxeuil

7.5 7.5 EUR Une comédie presque policière mais complètement burlesque.

« Une nuit au commissariat. Le Brigadier Jean-Robert et le Tapicaine Quinet sont de garde. Tout pourrait se passer tranquillement, entre petites siestes et petites bières, s’il n’y avait pas la femme de l’un et la mère de l’autre qui débarquent à l’improviste. Et s’il n’y avait pas tous ces gens qui ont des problèmes et qui s’imaginent que la police est là pour les résoudre ! Et le Gorille on en parle, mais… Non, on vous laisse découvrir !!! ».

Par le Groupe Théâtral de la Vallée du Breuchin.

gtvb@orange.fr http://theatre-vallee-breuchin.e-monsite.com/

