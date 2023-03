ATELIERS MOSAÏQUES Théâtre Gallo-Romain du Vieux Poitiers Naintré Catégories d’Évènement: Naintré

ATELIERS MOSAÏQUES Théâtre Gallo-Romain du Vieux Poitiers, 23 juillet 2023, Naintré. ATELIERS MOSAÏQUES Dimanche 23 juillet, 15h00 Théâtre Gallo-Romain du Vieux Poitiers Inscription par mail. 5 euros par personne Venez découvrir l’artisanat gallo-romain avec la présentation de tesselles de mosaïques mis au jour sur le site.

A partir de dessins de préparation, chacun crée son œuvre et repartira avec. Théâtre Gallo-Romain du Vieux Poitiers Rue des Berthons 86530 Naintré

