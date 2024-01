SANARY BLUES & GUITARES THEATRE GALLI Sanary Sur Mer, samedi 20 avril 2024.

Sanary Blues & Guitares, c’est une soirée et 3 concerts d’exceptions avec au programme Laura Cox, chanteuse/guitariste phénomène de la scène rock Française, The SuperSoul Brothers, vainqueur du 9ème Blues Challenge en France 2023 & Révélation Soul en 2023 et le Blue Bird QuartetLaura Cox s’être fait connaître sur YouTube grâce à des reprises de standards de rock / blues et a réussi à s’imposer comme la chanteuse-guitariste la plus en vue de la scène rock française, grâce à ses deux premiers albums Hard Blues Shot (2017) & Burning Bright (2019). Après des participations remarquées dans les plus grands festivals européens (Hellfest, Pol’and Rock, Rock Palast…) elle s’impose, en 2022, comme la nouvelle étoile montante du rock européen avec son nouvel album Head Above Water.Darons du riff, du shuffle, du southern swing, parlant backbeat et chicken funk, tous très « sons of Memphis », The SuperSoul Brothers, rodés dans le plus pure style Stax/Atlantic, déroulent une Deep Soul profonde. Zootsuit, derby black white, lunettes noires, ce Take 6 connaît la chanson, l’histoire et les ficelles du métier de Soulman avec un petit plus, cette irrésistible french touch aux couleurs de leur Béarn et de leurs racines pyrénéennes.Jean Ursini, Ilias Baseilhac, Patrick Petit et Elie Portal, ces quatre musiciens issus de divers styles de Jazz, se sont réunis pour former le BLUE BIRD Quartet. Musique riche et chaleureuse, thèmes et standards arrangés, les couleurs se veulent nombreuses et contrastées, les sonorités jazzy et le groove entraînant. Ils proposent une visite dans l’univers des Maîtres, Wayne SHORTER, John COLTRANE, Bill EVANS, au travers desquels ils ont constitué leur propre esthétique musicale

Tarif : 39.50 – 39.50 euros.

Début : 2024-04-20 à 19:30

THEATRE GALLI RUE RAOUL HENRY 83110 Sanary Sur Mer 83