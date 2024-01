POPA CHUBBY THEATRE GALLI Sanary Sur Mer, mardi 19 mars 2024.

Leader incontesté du New York City Blues, Popa Chuby écume les salles de concerts du monde entier armé de sa Stratocaster de 66. Crue, électrique, écorchée, sa musique résolument blues rock se démarque par une alchimie d’éléments empruntés au jazz, à la country, au funk, à la soul et même au gangsta rap. Il vient de New York et propose une musique à l’image de sa ville : une musique urbaine, puissante, qui mêle les influences cosmopolites de “big apple”. Personnage et guitariste hors normes, c’est un artiste engagé qui ne laisse personne indifférent. Vénéré par la plupart de ses pairs, c’est une véritable légende vivante qui foulera les planches de la salle Diff’art !!!

Tarif : 37.50 – 37.50 euros.

Début : 2024-03-19 à 20:30

THEATRE GALLI RUE RAOUL HENRY 83110 Sanary Sur Mer 83