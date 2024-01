ORCHESTRE PHILARMONIQUE DE PROVENCE – ORCHESTRE PHILARMONIQUE THEATRE GALLI Sanary Sur Mer Catégorie d’Évènement: Sanary-sur-Mer ORCHESTRE PHILARMONIQUE DE PROVENCE – ORCHESTRE PHILARMONIQUE THEATRE GALLI Sanary Sur Mer, 18 février 2024, Sanary Sur Mer. L’Orchestre Philharmonique de Provence est un grand orchestre symphonique composé de cinquante-sept musiciens, tous bénévoles et passionnés de musique.Basé à Marseille, il compte dans ses rangs de nombreux jeunes Artistes, lauréats des conservatoires de musique régionaux.L’Orchestre invite en permanence des solistes confirmés, ainsi que de jeunes talents prometteurs

Tarif : 7.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-02-18 à 17:00 Réservez votre billet ici THEATRE GALLI RUE RAOUL HENRY 83110 Sanary Sur Mer 83 Détails Catégorie d’Évènement: Sanary-sur-Mer Autres Code postal 83110 Lieu THEATRE GALLI Adresse RUE RAOUL HENRY Ville Sanary Sur Mer Departement 83 Lieu Ville THEATRE GALLI Sanary Sur Mer Latitude 43.116955 Longitude 5.799363 latitude longitude 43.116955;5.799363

