LE CLAN DES DIVORCÉES PALAIS DES CONGRES Perpignan, 10 janvier 2024, Perpignan.

On a beau dire, être une femme divorcée, ce n’est pas si facile ! … Alors, quand on a la chance de pouvoir croiser le chemin d’autres personnes, on se sent tout de suite moins seul. Mais parfois, le destin s’en mêle ! Ainsi, lorsque trois femmes fraîchement divorcées, aux caractères et milieux d’origine aussi différents qu’inconciliables, se retrouvent à cohabiter dans un même appartement, la sérénité, le soutien mutuel et la bienveillance ne sont pas forcément au rendez-vous.Car essayer de faire vivre ensemble une grande bourgeoise, une anglaise délurée et une “rurale” brute de décoffrage, ressemble plus à un pari fou qu’à un long fleuve tranquille. D’autant plus qu’en poussant chacune dans ses retranchements à grand renfort d’extravagance et de répliques assassines, Alil Vardar passe avec délectation – et une infinie tendresse – à la moulinette les petits travers et les grandes certitudes de ces femmes au bord de la crise de nerfs. Irrésistible de drôlerie, mené à bride abattue par un trio de comédien(ne)s totalement déjanté(e)s, “Le Clan des Divorcées” balaie tout sur son passage, surtout nos idées noires, et mérite amplement son statut de comédie culte depuis près de 20 ans !

Tarif : 34.00 – 42.00 euros.

Début : 2024-01-10 à 20:29

PALAIS DES CONGRES PLACE ARMAND LANOUX 66000 Perpignan