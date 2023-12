DON QUICHOTTE THEATRE GALLI Sanary Sur Mer, 14 février 2024, Sanary Sur Mer.

Don Quichotte est l’une des œuvres les plus prestigieuses de l’histoire de la danse classique. Interprété par les plus grandes stars de ballet, Don Quichotte est l’un des sommets dans l’art de la danse.Le ballet mêle l’intrigue amoureuse de la jeune Quiterie (Kitri) et du barbier Basile à l’odyssée du « chevalier à la triste figure ». Don Quichotte, un vieux chevalier excentrique obsédé par l’idéal de la chevalerie, est hanté par la vision d’un amour utopique, Dulcinée. Le ballet est composé d’épisodes célèbres comme la rencontre avec les comédiens ambulants, la bataille contre les moulins à vent et le célèbre « pas de deux » de Don Quichotte et Kitri, plein de virtuosité, devenu cheval de bataille pour les étoiles classiques

Tarif : 34.20 – 42.50 euros.

Début : 2024-02-14 à 20:30

THEATRE GALLI RUE RAOUL HENRY 83110 Sanary Sur Mer