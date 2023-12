A QUEL PRIX TU M ‘AIMES THEATRE GALLI Sanary Sur Mer, 11 février 2024, Sanary Sur Mer.

Avec Séverine Ferrer, Terence Telle, Marie-Hélène Lentini, Olivier Till et Juliette Poissonnier et GuillaumeMélanie.Lisa Barland, executive woman et célibataire endurcie, a recours, quand il est nécessaire d’être en couple pour certainsdîners d’affaires, aux services d’escort. Un soir, à vingt minutes d’une soirée capitale pour son entreprise, son cavalier habituel la plante. Seule solution : « engager » en remplacement, l’ouvrier qui fait des travaux dans son appartement.Passés le choc des cultures, et celui des caractères, la situation se complique drôlement quand les sentiments amoureuxs’invitent aussi à dîner…

Tarif : 37.50 – 37.50 euros.

Début : 2024-02-11 à 17:00

THEATRE GALLI RUE RAOUL HENRY 83110 Sanary Sur Mer