MARC ANTOINE LE BRET THEATRE GALLI Sanary Sur Mer Catégorie d’Évènement: Sanary-sur-Mer MARC ANTOINE LE BRET THEATRE GALLI Sanary Sur Mer, 19 janvier 2024, Sanary Sur Mer. Marc-Antoine Le Bret revient avec un nouveau spectacle : SOLOToujours seul sur scène, mais avec une centaine de voix et de nouveaux sketchs.Dans ce spectacle, vous aurez un petit aperçu de ce qui pourrait arriver si le monde tournait àl’envers…C’est le spectacle d’après la fin du monde, avant la fin du monde ! En bien plus drôle !Marc-Antoine Le Bret est peut-être imitateur, mais quitte à aller voir une copie, autant aller voirl’original !Auteurs : Marc-Antoine Le Bret, Romain Cheylan, Tom Villa Mise-en-scène : Marie-Ange CASTA

Tarif : 24.00 – 34.20 euros.

Début : 2024-01-19 à 20:30 Réservez votre billet ici THEATRE GALLI RUE RAOUL HENRY 83110 Sanary Sur Mer Détails Catégorie d’Évènement: Sanary-sur-Mer Autres Code postal 83110 Lieu THEATRE GALLI Adresse RUE RAOUL HENRY Ville Sanary Sur Mer Departement 83 Lieu Ville THEATRE GALLI Sanary Sur Mer Latitude 43.116955 Longitude 5.799363 latitude longitude 43.116955;5.799363

THEATRE GALLI Sanary Sur Mer 83 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sanary-sur-mer/