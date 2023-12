SANSEVERINO THEATRE GABRIELLE ROBINNE Montlucon, 26 janvier 2024, Montlucon.

Style : Blues / Rock / FunkUn partenariat 109 / Théâtre Municipal Gabrielle RobinneComme souvent chez Sanseverino, un projet voit le jour, né de l’envie d’aller arpenter d’autres lieux, de se nourrir d’autres musiques, de se battre avec d’autres mots. Après un petit détour par le tango, Sanseverino, accompagné de François Puyalto à la basse et Stéphane Huchard à la batterie, a branché à nouveau sa guitare pour l’album Les deux doigts dans la prise, un disque qui vrombit à fond la caisse. Sur ses pistes pleines de sueur et de chaos, il chante ses coups de gueule, ses coups de tendresse. Avec des textes joliment ciselés sur du rock’n’roll. Du vrai. Car tel s’impose son dernier et 11e album : électrique, furibard, tonitruant… À fond !

Tarif : 20.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-01-26 à 20:30

Réservez votre billet ici

THEATRE GABRIELLE ROBINNE PLACE DE LA COMEDIE 03100 Montlucon 03