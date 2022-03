Théâtre • “Gabriel” au centre George Sand Centre George Sand Allègre Catégories d’évènement: Allègre

L’Agumaaa et la Coccinelle présentent Le Dimanche 20 mars à 15h au Centre George Sand à Allègre « Gabriel » de George Sand Durée : 1h45 Troupe Imago-Théâtre Adaptation Patrick Masini Mise en scène Robin Perrichon

Tout public • Entrée : 10 €

