Théâtre: “Gabriel” Allègre Allègre Catégories d’évènement: Allègre

Haute-Loire

Théâtre: “Gabriel” Allègre, 20 mars 2022, Allègre. Théâtre: “Gabriel” Centre George Sand 4 rue Grellet de la Deyte Allègre

2022-03-20 15:00:00 15:00:00 – 2022-03-20 Centre George Sand 4 rue Grellet de la Deyte

Allègre Haute-Loire Cette pièce évoque la condition féminine et la question de l’identité (avec le besoin fondamental d’être reconnu et accepté pour ce que l’on est).

Deux sujets d’actualité. Amour, jalousie et trahison sont également autant de sujets abordés.

Tout public. Centre George Sand 4 rue Grellet de la Deyte Allègre

dernière mise à jour : 2022-03-12 par

Détails Catégories d’évènement: Allègre, Haute-Loire Autres Lieu Allègre Adresse Centre George Sand 4 rue Grellet de la Deyte Ville Allègre lieuville Centre George Sand 4 rue Grellet de la Deyte Allègre Departement Haute-Loire

Allègre Allègre Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/allegre/

Théâtre: “Gabriel” Allègre 2022-03-20 was last modified: by Théâtre: “Gabriel” Allègre Allègre 20 mars 2022 Allègre Haute-Loire

Allègre Haute-Loire