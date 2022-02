Théâtre – Fugueuses Plaintel, 5 mars 2022, Plaintel.

2022-03-05 20:30:00 – 2022-03-06 22:00:00 Salle des fêtes Place du Général de Gaulle

Le cercle Plaintelais Présente : » FUGUEUSES », une comédie de P Palmade et C Duthuron.

Au bord d’une nationale, au beau milieu de la nuit, Margot fait du stop. Au bord d’une nationale, au beau milieu de la nuit, Claude fait aussi du stop. Le problème, c’est qu’il s’agit de la même nuit, de la même nationale, et que ni l’une ni l’autre n’a l’intention de céder sa place… Il ne leur reste plus qu’à faire la route ensemble !

Margot et Claude sillonnent d’étranges endroits, pour fuir, pour se fuir sans savoir vraiment ce qu’elles cherchent et encore moins ce qu’elles vont trouver…des ennuis, sans doute, de l’aventure, peut-être… Du rythme, de l’humour, des coups bas se succèdent dans cette comédie où le rire naît des situations cocasses et des rôles décalés des deux comédiennes.

cercle.plaintelais@gmail.com

