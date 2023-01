Théâtre Fugueuses par l’atelier théâtre Gare aux mots de l’Ebénisterie Eynesse Eynesse Eynesse Catégories d’Évènement: Dordogne

Théâtre Fugueuses par l'atelier théâtre Gare aux mots de l'Ebénisterie Salle des fêtes Eynesse Dordogne

2023-02-25

Dordogne Eynesse L’atelier théâtre « Gare aux mots » de l’Ebénisterie joue son spectacle (Les Fugueuses – pièce de théâtre de Pierre Palmade) hors les murs. L’atelier théâtre « Gare aux mots » de l’Ebénisterie joue son spectacle (Les Fugueuses – pièce de théâtre de Pierre Palmade) hors les murs. L’Ebénisterie.

