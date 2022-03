Théâtre: “Frères” Lons, 25 mars 2022, Lons.

Théâtre: “Frères” Espace james Chambaud 1 allée des arts Lons

2022-03-25 – 2022-03-25 Espace james Chambaud 1 allée des arts

Lons Pyrénées-Atlantiques

15 15 EUR Spectacle familial à partir de 12 ans. Durée : 1h10

Espagne, été 36. À l’aube de la guerre civile, Angel, Antonio et Dolores quittent leur village pour Barcelone. Au moyen de sucre et de café, avec la cuisine comme terrain de jeux et des objets du quotidien comme protagonistes, deux frères nous racontent le parcours de leur grand-père, Angel dans l’Espagne en guerre, du coup d’état de Franco à l’exil vers la France. Un récit captivant qui emprunte aux souvenirs familiaux comme à l’Histoire pour comprendre et ne pas oublier

+33 5 59 72 01 53

james chambaud

