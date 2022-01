Théâtre • Fraternité, Conte Fantastique Le Grand Sud, 11 mai 2022, Lille.

du mercredi 11 mai au vendredi 13 mai à Le Grand Sud

Dans sa pièce précédente (Saigon), Caroline Guiela Nguyen entrelaçait des histoires entre le Vietnam et la France, mais aussi le passé et le présent. Cette fois, elle regarde vers le futur, en imaginant une épopée fantastique à contre-courant d’un discours dystopique. À la suite d’une catastrophe, une partie de l’humanité disparaît. Pour faire face à leur désarroi et à l’effacement des souvenirs, les « Restants » inventent alors des « centres de soin et de consolation ». Dans ces espaces préservés, les humains apprennent à penser et panser le monde, à réinventer une fraternité consolatrice et utopique.

21/5 €

Le Grand Sud 50 Rue de l’Europe, 59000 Lille Lille Lille-Sud Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-11T19:00:00 2022-05-11T22:30:00;2022-05-12T19:00:00 2022-05-12T22:30:00;2022-05-13T19:00:00 2022-05-13T22:30:00