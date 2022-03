Théâtre “Fraternité, conte fantastique” de Caroline Guiela Nguyen Ollioules Ollioules Catégories d’évènement: Ollioules

Var

Théâtre “Fraternité, conte fantastique” de Caroline Guiela Nguyen Ollioules, 17 mars 2022, Ollioules. Théâtre “Fraternité, conte fantastique” de Caroline Guiela Nguyen Châteauvallon – Centre National de Création et de Diffusion Culturelles 795 chemin de Châteauvallon Ollioules

2022-03-17 19:30:00 19:30:00 – 2022-03-18 Châteauvallon – Centre National de Création et de Diffusion Culturelles 795 chemin de Châteauvallon

Ollioules Var 2021. Suite à un cataclysme, la moitié de l’humanité disparaît sans laisser de traces. Ceux qui restent doivent inventer les pratiques de soins nécessaires pour combler l’absence de ces proches disparus… reservation@chateauvallon.com +33 9 80 08 40 40 https://www.chateauvallon-liberte.fr/ Châteauvallon – Centre National de Création et de Diffusion Culturelles 795 chemin de Châteauvallon Ollioules

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégories d’évènement: Ollioules, Var Autres Lieu Ollioules Adresse Châteauvallon - Centre National de Création et de Diffusion Culturelles 795 chemin de Châteauvallon Ville Ollioules lieuville Châteauvallon - Centre National de Création et de Diffusion Culturelles 795 chemin de Châteauvallon Ollioules Departement Var

Ollioules Ollioules Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ollioules/

Théâtre “Fraternité, conte fantastique” de Caroline Guiela Nguyen Ollioules 2022-03-17 was last modified: by Théâtre “Fraternité, conte fantastique” de Caroline Guiela Nguyen Ollioules Ollioules 17 mars 2022 Ollioules Var

Ollioules Var