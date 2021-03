Aÿ-Champagne Aÿ-Champagne Aÿ-Champagne, Marne Théâtre – Frankenstein Aÿ-Champagne Catégories d’évènement: Aÿ-Champagne

Théâtre – Frankenstein, 30 mars 2021-30 mars 2021, Aÿ-Champagne. Théâtre – Frankenstein 2021-03-30 19:00:00 – 2021-03-30 20:15:00 Salle Sabine Sani 5 Rue de la Liberté

Après Carmen, Madame Bovary, Les Misérables et leurs objets, la compagnie Les Karyatides laisse place à l'imaginaire, à l'évocation, à la métamorphose. Le roman de Mary Shelley nous plonge dans un univers fantastique, réunissant sur scène deux comédiens, une chanteuse lyrique et un pianiste. contact@mjc-ay.com +33 3 26 55 18 44

Détails Catégories d’évènement: Aÿ-Champagne, Marne Autres Lieu Aÿ-Champagne Adresse Salle Sabine Sani 5 Rue de la Liberté Ville Aÿ-Champagne