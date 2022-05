THÉÂTRE – FRANÇOIS GREMAUD, PIERRE MIFSUD – CONFÉRENCE DE CHOSES Vandœuvre-lès-Nancy, 9 mai 2022, Vandœuvre-lès-Nancy.

THÉÂTRE – FRANÇOIS GREMAUD, PIERRE MIFSUD – CONFÉRENCE DE CHOSES esplanade Jack Ralite, rue de Parme CCAM / Scène Nationale de Vandœuvre Vandœuvre-lès-Nancy

2022-05-09 19:00:00 – 2022-05-09 19:55:00 esplanade Jack Ralite, rue de Parme CCAM / Scène Nationale de Vandœuvre

Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

HORS LES MURS

Les représentations se dérouleront du 09 au 15 mai. Les dates, horaires et lieux précis seront annoncés prochainement.

THÉÂTRE / PERFORMANCE / SAVOIR JOYEUX

François Gremaud déploie sur les scènes européennes des objets incongrus et surprenants qui revivifient le théâtre, en en faisant l’ascension par la face la plus absurde qui soit. Pour Conférence de choses, il s’est associé au comédien Pierre Mifsud. Ensemble, ils ont imaginé une manière de raconter qui ne se refuse jamais le plaisir de sauter du coq à l’âne. Les épisodes de Conférence de choses se suivent, mais nul besoin de les voir tous pour apprécier la proposition.

Un comédien s’installe face au public, pour 53 minutes et 33 secondes, et entame ce qui devrait être une conférence dont le sujet change constamment. On y parle aussi bien de bison que de la Reine Margot, d’osselets que de Georges de La Tour. Espiègle, hilarant, le personnage de conférencier, interprété par Pierre Mifsud, semble avoir créé une machine folle dont le savoir s’écoule en flots continus. Peu désireux d’ordonner son savoir pour le penser, il est complètement accaparé par son étonnement et par le désir de le partager. Et l’on se prend à s’embarquer avec lui dans ce torrent de connaissances, pour le simple bonheur de s’immerger dans ce magma encyclopédique. Ce qui demeure, à force de digressions et d’incises, est l’idée d’une communauté qui se rassemble pour s’entendre raconter un éblouissement et une joie à contempler le monde.

Ce projet bénéficie du Plan Théâtres en région du Ministère de la Culture.

+33 3 83 56 15 00 https://www.centremalraux.com/saison/conference-de-choses

