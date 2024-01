HABIT(S) THEATRE FRANCIS PLANTE Orthez, 14 mars 2024, Orthez.

Compagnie Groupe 181h – à partir de 10 ans « Racontez-moi un habit qui a eu de l’importance pour vous », c’est à partir de cette question que Christine Serres, comédienne et metteur en scène a imaginé son nouveau spectacle.Thème des habits, ceux du dimanche, les neufs, les vieux dont on ne peut se débarrasser, ceux qui grattent, ceux qu’on serre contre soi … Mise en scène et écriture : Christine SerresComédiens : Laurent Paris et Christine Serres

Tarif : 9.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-03-14 à 20:30

Réservez votre billet ici

THEATRE FRANCIS PLANTE Place Saint-Pierre 64300 Orthez 64