LUCIENNE EDEN OU L’ILE PERDUE THEATRE FRANCIS PLANTE Orthez Catégories d’Évènement: 64

Orthez LUCIENNE EDEN OU L’ILE PERDUE THEATRE FRANCIS PLANTE Orthez, 8 février 2024, Orthez. Texte de Stéphane Jaubertie © Editions Théâtrales Cie Théâtre les pieds dans l’eauDurée : 1h10 – à partir de 10 ans Fable écologique qui aborde les problématiques de notre temps.Mais aussi fable amoureuse, qui questionne le genre et les premiers émois amoureux….C’est l’histoire de Lucienne Eden, une jeune-fille à l’énergie insolente et à l’universloufoque…Mise en scène : Violette CampoComédiens : Lisa Garcia, Armand Éloi, Barthélémy MaymatScénographie : Jessica Ruiz

Tarif : 9.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-02-08 à 20:30 Réservez votre billet ici THEATRE FRANCIS PLANTE Place Saint-Pierre 64300 Orthez 64 Détails Catégories d’Évènement: 64, Orthez Autres Code postal 64300 Lieu THEATRE FRANCIS PLANTE Adresse Place Saint-Pierre Ville Orthez Departement 64 Lieu Ville THEATRE FRANCIS PLANTE Orthez Latitude 43.489326 Longitude -0.775354 latitude longitude 43.489326;-0.775354

THEATRE FRANCIS PLANTE Orthez 64 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orthez/