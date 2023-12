CONCERT CLASSIQUE THEATRE FRANCIS PLANTE Orthez Catégories d’Évènement: 64

Orthez CONCERT CLASSIQUE THEATRE FRANCIS PLANTE Orthez, 14 janvier 2024, Orthez. La forêt en musique classiqueLa forêt a et est toujours une source importante d’inspiration pour les compositeurs.Cette proposition musicale est conçue autour de 3 pièces aux styles radicalement différents mais qui ne manqueront pas de vous immerger en pleine nature au milieu des écureuils, hérissons, oiseaux et autres chants du « coucou au fond des bois » qui ponctuent ces différentes pièces.Durée : 1 heureArvo Pärt, Fratres (version pour quatuor à cordes)Leos Janacek, concertinoWolfgang Amadeus Mozart, quatuor à cordes n° 17Distribution : S. Vasseur (clarinette), J. Lucas (cor), B. Perret (basson), T. Liehr, J.P. Morel (violons), F. Gastinel (alto), F. Perret (violoncelle), H. N’Kaoua (piano)

Tarif : 9.00 – 22.00 euros.

Tarif : 9.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-01-14 à 15:00

THEATRE FRANCIS PLANTE
Place Saint-Pierre
64300 Orthez

