Marine Baousson : Vulgaire Théâtre Francine Vasse Nantes, 13 avril 2024, Nantes.

2024-04-13

Horaire : 20:30

Gratuit : non 28 € BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur www.nantes-spectacles.com

Seule en scène. Est-ce que vous aussi, en pleine discussion, vous faites genre que vous savez, or… pas du tout ? Est-ce que vous aussi, vous êtes complexé quelquefois par votre manque de culture générale ? VULGAIRE EST FAIT POUR VOUS ! « Moi, depuis toujours, je me sens complexée par mon manque de culture générale : Autant, je suis incollable sur Friends ou les Spice Girls, mais dès qu’on parle d’Art, de géo, d’Histoire, de mécanique ou de mots compliqués, je n’y connais absolument rien ! Et mon but dans la vie c’est de faire croire à tout le monde que « si, si, bien sûr, je sais ce que c’est la radioactivité… qui sont les francs-maçons… ou ce qu’il se passe dans Le Rouge et le Noir de Stendhal… » Alors je me suis attaquée à plein de sujets, je suis allée sur internet, j’ai lu, j’ai posé des questions… pour les comprendre et les transmettre avec humour. Je ne suis pas historienne, pas mécanicienne, pas scientifique… mais dans ce spectacle, je vais vous expliquer seulement ce que j’ai compris. Voilà VULGAIRE, c’est ça : un spectacle de vulgarisation de trucs par quelqu’un qui n’y connait rien. Et ce qui est bien, c’est que c’est vous qui choisirez les sujets que je vais expliquer… ” Marine Baousson

Théâtre Francine Vasse Centre-ville Nantes 44000

https://www.leslaboratoiresvivants.com/ https://www.nantes-spectacles.com