MARINE BAOUSSON THEATRE FRANCINE VASSE Nantes, samedi 13 avril 2024.

Adapte´ du Podcast aux plus de 4 millions d’e´coutes, de´couvrez enfin VULGAIRE – le spectacle à Nantes !Est ce que vous aussi, en pleine discussion, vous faites genre que vous savez, or… pas du tout ? Est ce que vous aussi, vous e^tes complexe´.e quelquefois par votre manque de culture ge´ne´rale ? VULGAIRE EST FAIT POUR VOUS !« Moi, depuis toujours, je me sens complexe´e par mon manque de culture ge´ne´rale :Autant, je suis incollable sur Friends ou les Spice Girls, mais de`s qu’on parle d’Art, de Ge´o, d’Histoire, de me´canique ou des mots complique´s, je n’y connais absolument rien !Et mon but dans la vie c’est de faire croire a` tout le monde que « si, si, bien su^r, je sais ce que c’est, la radioactivite´… qui sont les Francs-Mac¸ons… ou ce qu’il se passe dans Le Rouge et le Noir de Stendhal… »Alors je me suis attaque´e a` plein de sujets, je suis alle´e sur internet, j’ai lu, j’ai pose´ des questions… pour les comprendre, et les transmettre avec humour.Je ne suis pas historienne, pas me´canicienne, pas scientifique… mais dans ce spectacle, je vais vous expliquer seulement ce que j’ai compris.Voila` VULGAIRE, c’est c¸a : un spectacle de vulgarisation de trucs par quelqu’un qui n’y connait rien. Et ce qui est bien, c’est que c’est vous qui choisirez les sujets que je vais expliquer… ”

Tarif : 30.20 – 30.20 euros.

Début : 2024-04-13 à 20:30

THEATRE FRANCINE VASSE 18 RUE COLBERT 44000 Nantes 44