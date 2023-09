À la vie ! – Saison mobile Grand T Théâtre Francine Vasse Nantes, 29 mars 2024, Nantes.

2024-03-29

Horaire : 20:30 22:00

Gratuit : non 12 € / 16 €Places à l’unité BILLETTERIES :- billetterie.legrandt.fr- au Grand T, 68 rue du général Buat à Nantes, du lundi au vendredi de 14h à 18h

Théâtre. Comment meurt-on aujourd’hui ? Des cas cliniques aux questions éthiques en passant par les représentations dans la fiction, qu’est-ce que nos morts racontent de nos sociétés ? Élise Chatauret et son équipe restituent au théâtre, avec simplicité et humanité, une enquête intime et sociale sur la vie à la fin. Un émouvant hommage à celles et ceux qui s’absentent. Avec la naissance, il n’y a pas de sujet plus universel que la mort. De sa définition à sa célébration, en passant par son attente ou sa décision, la mort raconte l’organisation de la cité, son système de santé, ses croyances et ses lois. L’autrice et metteuse en scène Élise Chatauret et son équipe mènent une enquête de terrain auprès de celles et ceux qui côtoient la mort ou qui l’attendent : soignés, soignants, aidants. Dans les ruines d’une tragédie ancienne, entre les murs d’un hôpital, au sein d’un amphithéâtre, ou dans une conversation fragile, la pièce nous invite à réfléchir à notre finitude, à notre humanité vivante. Écriture : Élise Chatauret, Thomas Pondevie et la Compagnie BabelMise en scène : Élise ChatauretAvec Justine Bachelet, Solenne Keravis, Manumatte, Juliette Plumecocq-Mech, Charles Zévaco Durée : 1h30 Représentations : mercredi 27 et jeudi 28 mars 2024 à 20hvendredi 29 mars 2024 à 20h30

Théâtre Francine Vasse Centre-ville Nantes 44000

https://www.leslaboratoiresvivants.com/ https://www.legrandt.fr