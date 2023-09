Candide 1.6 – Saison mobile Grand T Théâtre Francine Vasse Nantes, 19 mars 2024, Nantes.

2024-03-19

Horaire : 20:00 21:15

Gratuit : non 12 € / 16 €Places à l’unité BILLETTERIES :- billetterie.legrandt.fr- au Grand T, 68 rue du général Buat à Nantes, du lundi au vendredi de 14h à 18h

Danse et poésie. « Et si être candide, c’était être vraiment libre ? » Dans un grand cube aux arêtes blanches, des hommes et des femmes dansent et se jouent de cette case comme de la norme. Alliant traditions africaines et danses urbaines, poésie et musique en direct, l’artiste nantais Gabriel Um va à la racine du geste, hors cadre. C’est à l’enfant libre que Gabriel Um s’adresse. Le chorégraphe et poète écrit : « Pour retrouver liberté, amour et bienveillance, pour réveiller cet être curieux qui, en chacun, chacune, apprend, rencontre, agit. » Ayant grandi à Douala et Yaoundé, ayant voyagé enfant en Chine, aux États-Unis, aux Pays-Bas, Gabriel Um s’établit en France à l’âge de 20 ans. Influencé par les danses populaires du Cameroun et d’Afrique centrale, il se forme au hip-hop et aux danses traditionnelles bretonnes, tout en se familiarisant avec le vocabulaire contemporain. Sa première pièce de groupe, sur une musique hypnotique jouée en direct, réalise l’alchimie de ces sources hybrides. Cette danse frondeuse est un appel à la candeur. Chorégraphie et texte : Gabriel Um / Collectif 1.5 Interprétation chorégraphique : Andrège Bidiamambu, Kevin Ferré, Floriane Leblanc, Elsa Morineaux, Sandra Sadhardheen Interprétation musicale : Florent Gauvrit Durée : 1h15 Représentations : mardi 19 et mercredi 20 mars 2024 à 20h

Théâtre Francine Vasse Centre-ville Nantes 44000

https://www.leslaboratoiresvivants.com/ https://www.legrandt.fr