BEN THEATRE FRANCINE VASSE Nantes Catégorie d’Évènement: Nantes BEN THEATRE FRANCINE VASSE Nantes, 24 février 2024, Nantes. Le spectacle de Ben « Il a beaucoup pleuvu » à Nantes« C’est toujours compliqué de résumé un spectacle. Disons qu’un jour j’ai rencontré une fille. Elle m’a invité à dîner. J’ai vachement hésité… Et puis… finalement on a acheté un monospace. »

Tarif : 30.20 – 30.20 euros.

Début : 2024-02-24 à 20:30
THEATRE FRANCINE VASSE
18 RUE COLBERT
44000 Nantes

