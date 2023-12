GUILLAUME BATS THEATRE FRANCINE VASSE Nantes, 30 janvier 2024, Nantes.

Notre-Dame a brûlé, pas lui !La gargouille la plus drôle de Paris descend de la cathédrale pour monter une nouvelle fois sur scène et jouer son nouveau spectacle le temps des réparations.Durée : 1h10 environAuteurs : Guillaume Bats et Jérémy FerrariProductions : Dark Smile Productions et Sans CulottesDirection Technique : Aurélien Audouard / Dark Smile Creative

Tarif : 31.00 – 31.00 euros.

Début : 2024-01-30 à 20:30

Réservez votre billet ici

THEATRE FRANCINE VASSE 18 RUE COLBERT 44000 Nantes