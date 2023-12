Zak Rythmik – Festival Trajectoires Théâtre Francine Vasse Nantes, 21 janvier 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-21 17:00 – 17:50

Gratuit : non 5 € Billetterie : billetterie-festival-trajectoires.mapado.com

Danse. Comme dans un jardin d’éveil et accompagnés par le percussionniste virtuose Xavier Desandre-Navarre, les danseurs et danseuses de Zak Rythmik découvrent et font découvrir aux spectateurs et spectatrices les multiples possibilités de faire rythme en partage. La complicité des interprètes, leur engagement total reliant danse, voix, percussion, entraîne le public dans un univers ludique, léger, joyeux, coloré. Le rythme, dans ses expressions percussives et harmoniques, traverse les humanités, les horizons culturels d’hier et d’aujourd’hui. Chorégraphie : Héla Fattoumi et Éric Lamoureux / Viadanse CNN de Bourgogne Franche-ComtéAvec Meriem Bouajaja, Juliette Bouissou, Mohamed Chniti, Chourouk El Mahati, Angela VanoniComposition musicale et interprétation : Xavier Desandre Navarre Public : à partir de 6 ans Durée : 50 min. Dans le cadre du festival de danse Trajectoires (11 au 21 janvier 2024)

Théâtre Francine Vasse Centre Ville Nantes 44000