Impromptus – Festival Trajectoires Théâtre Francine Vasse Nantes, 19 janvier 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-19 19:00 –

Gratuit : non 5 € Billetterie : billetterie-festival-trajectoires.mapado.com

Danse. Jamil Attar convoque ses premières recherches autour du rapport musique-danse dans une succession quasi linéaire de courts tableaux qui se répondent entre eux. Avec quatre interprètes sur scène et Kim Bernard au piano, le public est invité à expérimenter une approche nouvelle de l’écoute. Chorégraphie / Conception : Jamil Attar / Collectif DifformeAvec Vera Gorbacheva, Louis Nam Le Van Ho, Noé PellencinMusique en live : Kim Bernard Durée : 50 min. Discussion et échanges à l’issue de la représentation. Dans le cadre du festival de danse Trajectoires (11 au 21 janvier 2024)

Théâtre Francine Vasse Centre Ville Nantes 44000