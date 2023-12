Inaccessible vallée – Festival Trajectoires Théâtre Francine Vasse Nantes, 17 janvier 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-17 19:00 – 19:45

Gratuit : non 5 € Billetterie : billetterie-festival-trajectoires.mapado.com

Danse. « Inaccessible vallée » est un solo autobiographique hybride dans lequel Max Fossati déplie des fragments de vie associés à la relation avec son grand-père. Convoqué comme individu, aïeul, défunt et archétype d’une masculinité qui les oppose, il se questionne : comment la présence de cet homme, tout comme son absence, façonnent l’individu qu’il est ? En utilisant différents médiums comme le mouvement et la parole, l’artiste convie les spectateurs à explorer des sujets aussi intimes que la filiation, la construction de l’identité masculine, la mémoire et le deuil. « Inaccessible vallée » est un sanctuaire, mais aussi un espace ouvert et sensible face à la rigidité et l’obscurantisme des conventions masculines.Conception / Interprétation : Max Fossati / Oblique Production Durée : 45 min. Tout public à partir de 12 ans Dans le cadre du festival de danse Trajectoires (11 au 24 janvier 2024)

Théâtre Francine Vasse Centre Ville Nantes 44000