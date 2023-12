Antres – Festival Trajectoires Théâtre Francine Vasse Nantes, 13 janvier 2024 18:00, Nantes.

2024-01-12

Horaire : 19:00 20:00

Gratuit : non 5 € Billetterie : billetterie-festival-trajectoires.mapado.com

Chant/Danse. « Antres » est une chorégraphie de voix. Cinq interprètes, héritières et héritier bricoleurs, chantent et dansent un “nous”. Iels ont en commun quelques bouts de ficelles, des parcours en coutures et des petites résistances contradictoires. Par un jeu d’écoute et de regard, Iels interagissent par leurs voix, s’accordent, se désaccordent. Iels cherchent, en glissant d’entre soi à d’autres, des langues distinctes, d’autres formes politiques qui leur permettraient de communiquer. Multiples et adverses, iels honorent l’altérité, les liens, le vernaculaire. Et dans la proximité d’une ronde, Iels invitent le public au plus proche, des voix qu’Iels portent, corps et âmes ensemble. Composition / Interprétation : Pauline WeidmannInterprètes : Anna Duval Guennoc, Estelle Bellemin, Solenn Caroff, Maxime Canelli Durée : 1h Tout public à partir de 7 ans Représentations vendredi 12 et samedi 13 janvier 2024 à 19h Dans le cadre du festival de danse Trajectoires (11 au 24 janvier 2024)

Théâtre Francine Vasse Centre Ville Nantes 44000