Horaire : 20:00 21:30

Gratuit : non 5 € à 13 €

Théâtre.

Fils du roi Égée autant que du Dieu Poséidon, Thésée explore le monde en quête de reconnaissance, cherchant les aventures, séduisant les femmes, partant pour les guerres. Sa rencontre avec le Minotaure sera déterminante. Lui, fils de rien, fils d'un roi, fils d'un dieu, sera le fondateur de la démocratie, dont le rêve nous poursuit encore.

Dans la lignée de sa précédente pièce, la compagnie amateur du Théâtre de l'Avant-Première retrace avec énergie un ensemble de nombreux récits liés à la vie de Thésée, en passant d'Eschyle à Ovide, d'Euripide à Plutarque, d'Apollodore à Racine. Onze comédiens et trois musiciens donnent le souffle à cette joyeuse épopée. Tous ensemble, ils racontent, chantent, dansent et créent un spectacle qui retrace de façon ludique et rock le mythe grec.

Direction musicale : Axel Gouze / Direction vocale : Ophélia Blayac / Écriture et mise en scène : Véronique Floren / Décors : Jean-Louis Benezeth / Costumes : Marianne Vong / Mise en lumière : Patrick Aribart / Comédiens : Ophélia Blayac, Sylvie Bretignière, Laurent Dolet, Antoine Fouchard, Valentine Gouze, Jean-Marc Henry, Pierre Jego, André Lebrun, Delphine Maire, Jonathan Pinvidic, Sabrina Warnery / Musiciens : Edouard de Boismenu, Franck Gaubert, Axel Gouze

Durée : 1h30

Représentations : du mardi 7 au vendredi 10 novembre 2023 à 20h

Théâtre Francine Vasse
Centre-ville
Nantes 44000

